محمد اسماعيل - القاهرة - ادلب- (د ب أ):
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة ،أن عدد قتلى الغارات الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية السورية منذ صباح اليوم على كل من ريفي إدلب الجنوبي والشرقي وريف حماة الشمالي ارتفع إلى عشرة أشخاص، فيما لا يزال عدد القتلى مرشح للارتفاع، لوجود أكثر من 45 جريحا على الأقل بعضهم في حالات خطرة.
وارتفع عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي على ريف حماة الشمالي إلى 12 برميلا.
وعلى صعيد متصل استهدفت الفصائل المسلحة مواقع قوات النظام ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.
ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية فإنه يرتفع إلى أكثر من (2430) شخصا ممن قتلوا منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة “خفض التصعيد” في 30 من إبريل الماضي، وحتى اليوم الجمعة، بينهم مدنيون، من ضمنهم نساء وأطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد قتلى غارات الطائرات السورية على ريفي ادلب وحماة إلى 10 أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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