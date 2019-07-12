بالتفاصيل.. حدود توفير الريال السعودي على تأشيرة الحج في 10 بنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

انتهت البنوك من تحديد حدود تدبير الريال السعودي أو الدولار على تأشيرة الحج سواء لعملائها أو غير العملاء وذلك مع اقتراب بدء موسم الحج وزيادة الطلب على استبدال الجنيه بعملة السعودية.

وتسمح البنوك العامة الثلاثة (الأهلي ومصر والقاهرة) بتدبير الريال السعودي للعملاء وغير العملاء بشرط تقديم صورة من تأشيرة السفر وتذكرة الطيران وذلك لاطلاع البنك على الهدف من استبدال الجنيه المصري بالريال السعودى.

ومازلت البنوك الخاصة تحجم عن تدبير العملة الأجنبية سواء ريال سعودي أو دولار لغير عملائها وتكتفي فقط باستبدال العملة للعملاء ممن لديهم حسابات مصرفية بالبنك مع توافر مستندات السفر المطلوبة وذلك حسب تاكيدات موظفين الشباك بالبنوك.

وتتيح البنوك للعملاء استخدام البطاقات الأئتمانية خارج مصر طبقا للحدود المقررة من كل بنك وحسب نوع البطاقة وهو ما يعطي سهولة للعملاء في استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر.

ويرصد الخليج 365 حدود تدبير الريال السعودي على تأشيرة الحج في 10 بنوك كالتالي:

1 - البنك الأهلي المصري:

يسمح لعميل البنك بالحصول على 5 آلاف ريال سعودي كحد أقصى فيما يقدم لغير العملاء ألفي ريال سعودي.

2 - بنك مصر:

يقدم ألفي ريال سعودي لعملاء البنك، وألف ريال سعودي لغير عملاء البنك.

3 - بنك القاهرة:

يقدم ألفي ريال سعودي لعملاء البنك، وألف ريال لغير عملاء البنك.

4 - بنك HSBC:

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يتيح البنك لعملائة ألفي دولار، أو مايعادلها بالعملات الأخرى شهريا، وترتفع الحدود عن ذلك حسب حجم ونوع حساب العميل، ولكن لا يسمح البنك بتدبير العملة لغير عملائه.

5 - بنك QNB:

يسمح البنك لعملائه بالحصول على ألفي دولار، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ولكنه يُحجم عن تدبير العملة لغير عملائه.

6 - بنك SAIB :

يقدم البنك ألفي دولار لعملائة فقط، بينما يُحجم عن تدبير العملة لغير عملائه.

7 - البنك العربي الأفريقي الدولي:

يسمح لعملائه باستبدال مايعادل ألفي دولار أو مايعادلها من العملات الأخرى، ولكنه لا يدبر عملة لغير عملائه.

8 - الأهلي المتحد:

يسمح بتدبير 3 آلاف دولار لعملاء البنك فقط ولا يقدم العملة لغير عملائه.

9 - المصرف المتحد:

لايقدم أكثر من ألف ريال لعملائه فقط ولا يدبر العملة لغير عملائه.

10- البنك التجاري الدولي:

يقدم العملة لعملائه فقط، وتتباين الحدود من عميل إلى آخر حسب حجم أرصدته بالبنك، ولكنه يُحجم عن تدبير العملة لغير العملاء.