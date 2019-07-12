ينتهي خلال عام.. محافظ الجيزة: "محور ترعة الزمر" سيحدث طفرة مرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن محور ترعة الزمر يعد مشروعًا قوميًا مهما سيحدث طفرة مرورية هائلة بالمحافظة، لافتًا إلى أنه سيساهم في حل العديد من المشاكل المرورية بالمحافظة، بالإضافة إلى تيسير حركة المرور وتخفيف الضغط على الطريق الدائري ومحور المريوطية و26 يوليو وصفط اللبن وشارع البحر الأعظم والربط مع محطات مترو الأنفاق ومحور روض الفرج.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، مع المهندس محمد الكيلاني، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى.

وأضاف "راشد"، في بيان، أن المحور سيساهم في مواجهة التوسعات العمرانية بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه يعد أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويتم حاليًا العمل على تنفيذ القطاع الأول من المشروع في المسافة من دائري المنيب جنوبًا وحتى محور صفط اللبن بطول 5 كم، بما يشكل رابطًا بين دائري المنيب وشوارع مستشفى الصدر وخاتم المرسلين والثلاثيني والهرم وفيصل ومحور صفط اللبن، والمقرر الانتهاء منه خلال عام.

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وأكد المحافظ، على تذليل كافة العقبات والمشكلات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع الحيوي، خاصة المرافق التي يمر عليها المشروع في قطاعاته الثلاثة والتي تم بدء العمل بها منذ أيام على المسار المغطى لترعة الزمر في المسافة بين القوس الجنوبي للطريق الدائري بالقرب من ميدان المنيب والقوس الشمالي للطريق الدائري بمنطقة إمبابة بطول 12 كم.

ووجه المحافظ -خلال الاجتماع- رؤساء الأحياء وممثلي المرافق بمراعاة الجدول الزمني لسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال القطاع الأول والتعاون التام مع الشركات المنفذة للمشروع لإزالة أي معوقات تواجه التنفيذ، إضافةً إلى متابعة أعمال رفع ناتج الحفر أولًا بأول وعدم السماح بتراكم أي مخلفات تعيق حركة الطريق.

ولفت المحافظ، إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة اللواء علاء بدران، السكرتير المساعد، واللواء جمال عبدالرشيد، رئيس مدينة الجيزة، للتنسيق بين الأحياء والمرافق والشركات المنفذة للمشروع وتذليل أي عقبات.