انقطاع المياه عن مناطق غرب الإسكندرية.. بسبب كسر في ماسورة رئيسية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الجمعة، قطع المياه عن مناطق غرب المحافظة، وذلك بسبب كسر في ماسورة مياه شرب رئيسية.

ووفقا لبيان صادر عن الشركة، حدث كسر مفاجئ في خط 1000 مم بطريق القباري السريع بالقرب من موقف سيارات الأقاليم "الموقف الجديد" بمحرم بك.

وأضافت الشركة أن الكسر تسبب في انقطاع وضعف مياه الشرب عن بعض مناطق غرب الإسكندرية، مشيرا إلى أنه سيتم عودة المياه بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح.

ونوهت الشركة إلى أنه يمكن للمواطنين بتلك المناطق طلب سيارات مياه متنقلة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.