"أوفر دوس" كلمة السر.. سر العثور على جثة فتاة بالطريق الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
عثرت قوات الأمن بالجيزة على جثة فتاة بنطاق مركز كرداسة شمال المحافظة.
تلقى العقيد طه فوده مفتش مباحث فرقة شمال أكتوبر إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة ترتدي كامل ملابسها دون وجود إصابات ظاهرية.
تحريات المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة ومعاونيه النقيبين محمود ماهر وأحمد حسانين توصلت إلى أن الفتاة العشرينية توجهت إلى "دولاب" لترويج المواد المخدرة لشراء تذاكر هيروين.
وأشارت جهود البحث وتقرير مفتش الصحة إلى أن الفتاة أصيبت بهبوط حاد في الدورة الدموية إثر تعاطيها جرعة زائدة "أوفر دوس" وفارقت الحياة لدى مغادرتها وكر تعاطي المخدرات بمكان العثور عليها.
جرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير محضر بالواقعة أحاله اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.
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