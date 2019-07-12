"التطبيق من مواليد 72".. تعرف على موعد الخروج للمعاش بعد تعديل القانون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وافق مجلس النواب، الأربعاء الماضي، على مجموع مواد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المقدم من الحكومة.

وتشمل تلك الموافقة المادة 41 من مشروع القانون، والتي تنص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة في عام 2040.

وتتضمن المادة، رفع سن المعاش بالتدريج، وأن يبدأ التطبيق الفعلي عام 2032، برفع سن التقاعد إلى 61 سنة، ويتم زيادة سنة كل عامين.

وبناءً على مشروع القانون الجديد، فإن مواليد سنة 1971 هم آخر من سيخرجون على المعاش في سن 60 عامًا، أما مواليد عام 72 و73 سيخرجون على المعاش على سن 61 عامًا أي عام 2032.

أما مواليد 74 و75 سيخرجون على المعاش في سن 62 عامًا أي عام 2034، وكذلك مواليد 76 و77 سيخرجون على المعاش في سن 63 عامًا أي عام 2036، ومواليد 78 و79 سيخرجون على المعاش في سن 64 عامًا أي عام 2038.

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ومن المقرر أن يبدأ التطبيق الفعلي للقانون على مواليد 1980 وما بعدها، إذ سيخرجون على المعاش على سن 65 عامًا، بداية من 2040.

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