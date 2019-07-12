الكرملين: نتابع تطبيق قانون إهانة الدولة ورموزها في روسيا

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية الكرملين، دميتري بيسكوف "إن الكرملين يتابع تطبيق قانون إهانة الدولة ورموزها ويسجل التجاوزات في هذا المجال".
وأضاف بيسكوف، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة :" نحن نركز انتباهنا بالطبع على التجاوزات في هذاالمجال، ومكان حدوث مثل هذه التجاوزات والإساءات".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في مارس الماضي قانوناً بشأن مكافحة المعلومات، التي تهين الكرامة الإنسانية والتصريحات العلنية التي تعبر
ويحدد القانون الإجراء الخاص بتقييد الوصول إلى المعلومات، التي يتم التعبير عنها بطريقة غير لائقة والتصريحات العلنية ، التي تعبر عن عدم احترام المجتمع أو الدولة أو رموز الدولة الروسية الرسمية أو دستور الاتحاد الروسي أو السلطات التي تمارس سلطة الدولة في روسيا.
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