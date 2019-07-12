كوبا تتوقع تراجع السياحة في 2019 بسبب العقوبات الأمريكية

قالت الحكومة في كوبا في وقت متأخر أمس الخميس، إنها تتوقع تراجع حجم السياحة الوافدة بنسبة 10% خلال العام الجاري مقارنة بعام 2018 بسبب العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الجزيرة.

وقال وزير السياحة مانويل ماريرو أمام البرلمان إنه وفقا لتقديرات سابقة، كان من المتوقع أن يصل حجم السياحة إلى كوبا إلى 1ر5 مليون سائح خلال العام الجاري، ولكن جرى تعديل هذه التقديرات إلى 3ر4 مليون

سائح.

وكان ترامب تراجع عن انفراجة بين الدولتين شهدها عهد سلفه باراك أوباما، وأصدر حظرا الشهر الماضي يمنع السفن السياحية الأمريكية من الرسو في الجزيرة، وهي مقصد سياحي مفضل لدى كثير من الأمريكيين.

ووصل عدد السائحين الذين زاروا الجزيرة على متن سفن سياحية العام الجاري حتى ابريل، قبل الحظر، إلى حوالي 409 آلاف سائح.

وقال وزير السياحة الكوبي إن حوالي 560 ألف سائح أمريكي سيتضررون من الحظر الذي فرضه الرئيس ترامب خلال الأشهر الباقية من العام.

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وقبل الحظر، كانت هناك 17 شركة تقوم بتشغيل 25 سفينة سياحية إلى كوبا.

وتشكل السياحة موردا رئيسيا للاقتصاد الكوبي، خاصة في ظل تراجع عائدات التجارة مع فنزويلا التي تمر بأزمة سياسية واقتصادية.

وقال الرئيس الكوبي ميجل دياز كانيل للبرلمان: "السياحة أحد الأنشطة التي تجلب أكثر الأموال للبلاد."

وأضاف: "جزء مهم من الدخل وما نملكه اسبوعيا وما نستثمره في المواد الخام أو المنتجات الضرورية لعمليات الانتاج لدينا أو لشعبنا يأتي من السياحة."