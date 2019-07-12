تركيا تتسلم أجزاء منظومة إس ـ 400 خلال أيام

قالت إدارة الصناعات الدفاعية التركية، اليوم الجمعة، إن تسلم أجزاء منظومة إس-400 الدفاعية الصاروخية الروسية سيستمر إس-400 الدفاعية الصاروخية الروسية سيستمرخلال الأيام المقبلة.

قالت وزارة الدفاع، في وقت سابق، إن الأجزاء الأولى من المنظومة سُلمت لأنقرة اليوم.

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