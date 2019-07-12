أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الجمعة أن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر انجراف حافلتهم في واد بمنطقة (كوهستان العليا) شمالي البلاد. العليا) شمالي البلاد. وقال مصدر شرطي - حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية

- إن كافة الضحايا ينتمون إلى عائلة واحدة، من بينهم 6 أطفال، وتم تسليم جثامينهم إلى ذويهم، فيما أصيب 3 أطفال ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باكستان.. مقتل 12 شخصًا بعد سقوط حافلتهم في وادي كوهستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.