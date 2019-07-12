العراق:عملية أمنية لمطاردة داعش شمال شرقي ديالي

نفذت قوة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية، اليوم الجمعة، عملية أمنية شمال شرقي ديالى، عقب رصد تحركات لتنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة.
قالت هيئة الحشد الشعبي - وفقًا لقناة"السومرية نيوز "إن قوات من الألوية 24 و23 و110 و20 واللواء الرابع في الحشد، فضلًا عن قوة من وزارة الدفاع وجهاز مكافحة
الإرهاب رصدت تحركات لداعش في ناحية أمام ويس شمال شرقي ديالى، ونفذت على إثرها عملية أمنية باتجاه البحيرة".
أضافت الهيئة، أن القوة النهرية للقاطع والاستخبارات وهندسة القاطع والطيران المسير للحشد شارك بالعملية للقضاء على حواضن داعش في المناطق الجبلية الوعرة.
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