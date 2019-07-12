اليونان تعترف بخوان جوايدو رئيساً لفنزويلا

قالت وزارة الخارجية في أثينا، اليوم الجمعة، إن اليونان ستحذو حذو الاتحاد الأوروبي وتعترف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا في تغيير لموقف الدولة العضو في التكتل بعد وصول الحكومة المحافظة الجديدة للسلطة.

وقالت الوزارة "تدعم حكومة الجمهورية اليونانية بحماس جهود الاتحاد الأوروبي... الهادفة إلى التوصل إلى حل سلمي ديمقراطي للأزمة لمصلحة الشعب الفنزويلي".

وكانت الحكومة السابقة، التي يقودها اليسار في اليونان قد امتنعت عن الاعتراف بجوايدو الذي نصب نفسه رئيساً في يناير، لحين إجراء انتخابات جديدة في تحدٍ للرئيس نيكولاس مادورو.

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وكان مادورو قد شغل المنصب في 2013 بعد وفاة الرئيس هوجو تشافيز وشهدت البلاد خلال سنوات حكمه انهياراً اقتصادياً تسبب في حرمان أجزاء من البلاد، التي كانت ثرية في وقت من الأوقات، من الطاقة والمياه والطعام والدواء.

وقالت معظم الدول الغربية إن إعادة انتخاب مادورو في العام الماضي جاءت بالتزوير.