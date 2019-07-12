الخارجية الصينية: الرئيس الصيني دعا ترامب لتخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إن الرئيس شي جين بينج دعا نظيره الأميركي دونالد ترامب إلى تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية خلال اجتماعهما في اليابان الشهر الماضي.

وانضمت الصين إلى عقوبات صارمة فرضتها الأمم المتحدة بعد أن أجرت بيونج يانج تجارب صاروخية ونووية متكررة، لكنها لمّحت إلى احتمال تخفيف العقوبات مكافأة لكوريا الشمالية على حسن سلوكها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ للصحفيين إن شي أطلع ترامب على موقف الصين من كوريا الشمالية حين اجتمعا على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا.

وقال قنغ "خلال الاجتماع مع الرئيس ترامب في أوساكا أطلعه الرئيس شي على موقف الصين المبدئي من قضية شبه الجزيرة، ودعا الجانب الأميركي إلى إظهار المرونة والوصول إلى حل وسط مع الكوريين الشماليين بما في ذلك تخفيف العقوبات في الوقت المناسب".

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وأجرى شي وترامب محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مؤخراً. والتقى شي معه قبل قمة مجموعة العشرين خلال زيارة لبيونج يانج، بينما اجتمع معه ترامب عقب القمة حين التقاه في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تأمل في تجميد البرنامج النووي لكوريا الشمالية لتكون هذه البداية لعملية نزع السلاح النووي وذلك قبل محادثات جديدة مع بيونج يانج من المقرر أن تجري هذا الشهر