انقلاب حافلة نقل الدرك الملكي نواحي الحسيمة.. نقل 20 عنصرا إلى المستشفى

انقلبت ليلة أمس الأربعاء/الخميس، في ضواحي الحسيمة، حافلة للنقل تابعة للدرك الملكي، ما أدى إلى إصابة العشرات من عناصر الدرك بجروح متفاوتة الخطورة.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الحافلة كانت متجهة إلى المجمع السكني للدرك، الموجود في جماعة آيت قمرة، حيث تعرضت للانقلاب في إحدى المنعرجات، القريبة من مدشر تافنسا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم نقل ما لا يقل عن 20 عنصرا من الدرك إلى المستشفى الإقليمي في الحسيمة، بعد تعرض بعضهم لإصابات بليغة على مستوى الرأس، والأطراف.