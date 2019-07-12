سلمى رشيد وابتسام تسكت في منافسة حول لقب “الأفضل عربيا”

تتنافس الفنانتان المغربيتان، سلمى رشيد، وابتسام تسكت، حول نيل لقب أفضل مطربة شابة عربية، ضمن جوائز “مهرجان الفضائيات العربية”، أكبر مهرجان في مصر.

وأعلن القائمون على الجوائز، أول أمس الأربعاء، الأسماء المرشحة لنيل لقب أفضل مطربة شابة عربية، وكان من ضمنها اسم سلمى رشيد، وابتسام تسكت.

ومن أبرز منافسات تسكت، وسلمى على اللقب، الجزائرية سهيلة بن لشهب، والتونسية، ماريتا الحلاني، والمصرية، كارمن سليمان.

ويحسم أمر الجائزة، وباقي أصناف الجوائز المقدمة في المهرجان، بتصويت الجمهور على الموقع الرسمي للمهرجان.

يذكر أن مهرجان الفضائيات العربية يقدم جوائز في أصناف مختلفة، من بينها جوائز أفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل وجه صاعد، وأفضل إعلامي، وأفضل ممثل سينمائي، وأفضل مطرب شاب.