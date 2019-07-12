ليل الفرنسي يتعاقد مع لاعب من القسم الثاني المغربي مقابل 600 مليون

أعلن نادي ليل الفرنسي، أحد أندية الدوري الفرنسي الممتاز، ضمه للاعب المغربي الشاب، سعد أكوزول، قادما من من شباب المحمدية، الصاعب حديثا للقسم الثاني، في عقد سيمتد لخمس سنوات.

وأكد النادي الفرنسي، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن أكوزول، أصبح رسميا لاعب للفريق لمدة 5 مواسم، بعد أن اجتاز بنجاح الاختبار الطبي.

وتكون أكوزول، 21 سنة، والذي ينشط في مركز قلب الدفاع، بمدرسة تكوين نادي الكوكب المراكشي، قبل أن ينتقل إلى نادي شباب المحمدية، حيث تألق مع الفريق، ونال إعجاب الفريق الفرنسي.

وفي تصريح له، للموقع الرسمي للنادي الفرنسي، قال أكوزول، إن طموحه الأول مع ليل هو ” التطور أكثر، ومحاولة كسب مكانتي الرسمية في النادي، ولما لا الفوز ببطولات مع الفريق”.

وحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن النادي الفرنسي، تعاقد مع أكوزول، مقابل 600 ألف يورو، أي أزيد من 600 مليون سنتيم.