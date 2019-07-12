اليونان تعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الجمعة، أن "اليونان تعترف برئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) خوان غوايدو، رئيسا لفنزويلا، في ضوء الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.
ودعت وزارة الخارجية في بيان، إلى إيجاد حل سياسي وسلمي وديمقراطي، للأزمة في فنزويلا، مُشيرة إلى دعم الاتحاد الأوروبي للجهود التي تصب في هذا الإطار.
ومنذ 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، تشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا؛ إثر زعم رئيس البرلمان، غوايدو، أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
وسرعان ما اعترف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بغوايدو رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أميركا اللاتينية وأوروبا.
وفي المقابل، أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.
وعلى خلفية إعلان غوايدو، واعتراف أميركا به، أعلن مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب ضده.
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