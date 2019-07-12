الأمن التونسي ينفذ عملية تمشيط واسعة في محافظة القصرين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:07 مساءً, 12 يوليو 2019 م المناطق - وكالات نفذ الأمن التونسي الليلة الماضية، حملة تمشيط واسعة بحي القضاة بمدينة القصرين وسط غرب تونس عقبتها عملية مداهمة لأحد المنازل بنفس الحي.

وأفاد مصدر أمني بالمحافظة، أن عملية المداهمة تأتي بعد الاشتباه في تحصن عنصر إرهابي داخل أحد المنازل.

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