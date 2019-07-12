من لبنان إلى العراق.. علاوي يحذر من "وباء" التدخل الخارجي

أكد رئيس المنبر العراقي إياد علاوي أن التدخل الخارجي هو "الوباء" الذي تسبب في جميع الأزمات التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الجمعة، ببيروت أثناء زيارته التي بدأت الأربعاء الماضي.

ودعا علاوي إلى الوقوف بحزم ضد جميع أنواع التدخل في شؤون الدول الأخرى.

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وقال المكتب الاعلامي لعلاوي، في بيان، إن رئيس المنبر العراقي التقى اليوم في مقر السراي الحكومي في بيروت رئيس الوزراء اللبناني.

وأضاف أن اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان، خصوصا في الملف الاقتصادي، حيث جرى التأكيد على أهمية تنفيذ التفاهمات والاتفاقات الموقعة بهذا الصدد.

وأشار إلى أن علاوي والحريري استعراضا مجمل أوضاع المنطقة وما تشهده من أحداث وتداعيات، حيث دعا علاوي إلى رصّ صفوف قوى ودول الاعتدال في المنطقة.

ووصل رئيس المنبر العراقي إلى العاصمة اللبنانية بيروت الأربعاء الماضي، حيث التقى -في قصر بعبدا- الرئيس العماد ميشال عون.

وبحث الجانبان آخر التطورات على الساحتين العربية والإقليمية وأهمية توحيد الصف العربي–العربي إزاء التحديات الراهنة، حيث جرى التأكيد على ضرورة اعتماد الحوار حلا وحيدا للأزمات والمشاكل التي تعصف بالمنطقة ومنع أي فرصة للتصعيد وزيادة التوتر الذي ينعكس سلبا على جميع دول المنطقة.