سلطات أردوغان تعتقل 49 عسكريا.. والتهمة "غولن‎"

أصدرت السلطات التركية، الجمعة، قرارات اعتقال بحق 49 عسكريا، على خلفية اتهامهم بالانتماء إلى جماعة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية صيف 2016.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، شملت قرارات الاعتقال الصادرة عن النيابة العامة بالعاصمة أنقرة 49 عسكريا بقيادة قوات الدرك في 22 ولاية.

وقوات الدرك هي فرع من القوات المسلحة التركية، ومسؤولة عن الحفاظ على النظام العام في المناطق التي تقع خارج نطاق اختصاص قوات الشرطة، وضمان الأمن الداخلي ومراقبة الحدود على مدار العام.

وقالت النيابة إن العناصر المطلوبة تواصلت مع قيادات "الخدمة" من خلال نظام الاتصال الدوري والمتسلسل عبر الهواتف العمومية، الذي تستخدمه الحركة بين الجنود والأئمة السريين الموجودين داخل الجيش.

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ويزعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية.

وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

ويوم 10 مارس/آذار الماضي كشف سليمان صويلو وزير الداخلية التركي عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة الداعية فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.