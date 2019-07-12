المقاومة الإيرانية تحيي بألبانيا ذكرى 120 عاما من النضال

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هشام رشادالجمعة 2019/7/12 01:53 مساء بتوقيت أبوظبي
المؤتمر السنوي للمعارضة الإيرانية- أرشيفية
تحيي المقاومة الإيرانية، اليوم الجمعة، في ألبانيا ذكرى 120 عاما من نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية.
وأعلنت المقاومة الإيرانية، التي تمثلها منظمة مجاهدي خلق (معارضة) في بيان لها، عن فعاليات في "أشرف۳" بألبانيا لإحياء النضال التاريخي للشعب الإيراني من أجل الحرية.
وتتضمن الفعاليات مؤتمرات وندوات تشرح دور المقاومة الإيرانية خلال عقود من النضال ضد السياسات القمعية داخل البلاد، فضلا عن قمع الحراك الشعبي إزاء بدء حياة ديمقراطية قائمة على السيادة الشعبية.
ويعد معسكر أشرف 3، هو مجمع مشيّد حديثا لإقامة أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في ألبانيا، في حين كان للمنظمة معسكران سابقان على الأراضي العراقية وبالتحديد في محافظتي ديالى (شمال شرق بغداد) والعاصمة بغداد.
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