الرئيس عون بحث مع ديب ودرغام ومخيبر موضوع التعذيب في السجون

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كل من النائبين حكمت ديب وأسعد درغام، والنائب السابق غسان مخيبر وتناول البحث موضوع حقوق الإنسان والتعذيب في السجون.
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