الرئيس عون بحث مع ديب ودرغام ومخيبر موضوع التعذيب في السجون

استقبل ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ كل من النائبين ​حكمت ديب​ و​أسعد درغام​، والنائب السابق ​غسان مخيبر​ وتناول البحث موضوع حقوق الإنسان والتعذيب في السجون.

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