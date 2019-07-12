ميقاتي: المطلوب من الجميع التعاون لإنهاض المناطق الشعبية في طرابلس

أكد رئيس كتلة "الوسط المستقل" النائب ​نجيب ميقاتي​ أن "المطلوب من الجميع، التعاون لإنهاض المناطق الشعبية في مدينتنا ​طرابلس​"، مشيراً الى أن "عملنا متواضع، ولكنني أعلم أنه ينقص المنطقة أكثر من ذلك بكثير".

وفي كلمة له خلال رعايته افتتاح مسجد الفاروق في منطقة الخناق في طرابلس، أوضح ميقاتي "أنني أحتار من أين أبدأ هل من فرحتي الكبيرة برؤيتكم و​المحبة​ التي غمرتموني بها، أم من فرحتي بتوفيق الله لنا، ولو بعمل متواضع، بترميم وإنشاء هذا المصلى، مصلى الفاروق في منطقة الخناق؟ وهل فرحتي لأن هذا المصلى يحمل اسم سيدنا عمر بن الخطاب؟"، مشيراً الى "أنني سعيد لوجودي في هذه المنطقة بالذات، والتي تقدر كل ما نقوم به، وتحتاج لكل شيء، لقد أتيتم من مختلف المناطق، وأقول التزامنا كامل بأن نطالب ​الدولة​ بتنمية هذه المناطق، وأنا أكرر التزامنا من خلال ​جمعية العزم والسعادة​ الاجتماية، بأن نبقى إلى جانبكم دائما".

ولفت الى أن "البعض يقول اليوم أن الجمعية مقصرة في بعض الأحيان، ولكن أقول لا يرضي العباد إلا رب العباد، ونحن إلى جانبكم دائما، ولن نتردد ثانية في القيام بما بوسعنا لأنكم أهلنا وأخواننا".