أفيوني: تطور الأمم يقاس بمؤسساتها التربوية والتعليمية

شدد وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل افيوني على أن " تطور الأمم غالباً ما يقاس في ضوء المكانة التي تحتلها مؤسساتها التربوية والتعليمية بإعتبارها البيئة العلمية المؤهلةلإمداد الوطن بالموارد البشرية القادرة على تحقيق التقدم في كافة ميادين الحياة."

وأكد خلال رعايته حفل تخريج الدفعة السادسة من طلاب معهد العزم الفني للعام الدراسي 2018-2019، أنه "في عصر الثورة الصناعية الرابعة التي نمر بها باتت التكنولوجيا مندمجة مع كل المرافق ​الاقتصاد​ية و هي العامل الأهم الذي يفعل الاقتصاد ويؤثر في نمو المؤسسات الخاصة والعامة".

وخاطب أفيوني ​الطلاب​ بالقول: "عليكم أنتم كطلاب أن تكونوا شجعانا وأن تكونوا على إستعداد للتكيف مع التغييرات التي يتطلبها سوق العمل. حيث تشير الاحصاءات و الدراسات إلى أن العديد من المهن سيتراجع الطلب عليها في السنوات القادمة مقابل زيادة فرص العمل في مهن أخرى خصوصا تلك التي تتعاطى في إقتصاد المعرفة. لذلك يجب أن تضعوا في حسبانكم أن روح المبادرة هي سبيلكم الأنجح لترجمة المعرفة والمهارات التي اكتسبتموها في المعهد إلى صور ونماذج من الابداع والابتكار في سبيل خدمة بلدنا ​لبنان​ ومدينتنا الحبيبة ​طرابلس​" .