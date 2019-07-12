هيثم ابو سعيد أنهى زيارته للقاهرة التي استمرت ثلاثة أيام

أنهى مفوّض ​الشرق الأوسط​ للّجنة الدولية ل​حقوق الانسان​ ومستشارها للأمم المتحدة في جنيف السفير ​هيثم ابو سعيد​ زيارته للقاهرة التي استمرت ثلاثة أيام.

وفي سياق الزيارة إلتقى السفير ابو سعيد عددا من المسؤولين وبحث معهم قضايا قانونية شرق أوسطية ومحلية طالت عدد من ​الدول العربية​ في ​ليبيا​ و​لبنان وسوريا​ و​اليمن​.

وختم السفير ابو سعيد بمقابلة تلفزيونية تناول فيه الأوضاع في ليبيا وكل ملفاتها العالقة في القضايا القانونية.