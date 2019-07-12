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هيثم ابو سعيد أنهى زيارته للقاهرة التي استمرت ثلاثة أيام

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أنهى مفوّض ​الشرق الأوسط​ للّجنة الدولية ل​حقوق الانسان​ ومستشارها للأمم المتحدة في جنيف السفير ​هيثم ابو سعيد​ زيارته للقاهرة التي استمرت ثلاثة أيام.

وفي سياق الزيارة إلتقى السفير ابو سعيد عددا من المسؤولين وبحث معهم قضايا قانونية شرق أوسطية ومحلية طالت عدد من ​الدول العربية​ في ​ليبيا​ و​لبنان وسوريا​ و​اليمن​.

وختم السفير ابو سعيد بمقابلة تلفزيونية تناول فيه الأوضاع في ليبيا وكل ملفاتها العالقة في القضايا القانونية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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