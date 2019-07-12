هيثم ابو سعيد أنهى زيارته للقاهرة التي استمرت ثلاثة أيام

أنهى مفوّض الشرق الأوسط للّجنة الدولية لحقوق الانسان ومستشارها للأمم المتحدة في جنيف السفير هيثم ابو سعيد زيارته للقاهرة التي استمرت ثلاثة أيام.
وفي سياق الزيارة إلتقى السفير ابو سعيد عددا من المسؤولين وبحث معهم قضايا قانونية شرق أوسطية ومحلية طالت عدد من الدول العربية في ليبيا ولبنان وسوريا واليمن.
وختم السفير ابو سعيد بمقابلة تلفزيونية تناول فيه الأوضاع في ليبيا وكل ملفاتها العالقة في القضايا القانونية.
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