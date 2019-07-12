دير مار مارون عنايا ينشر برنامج الاحتفالات بعيد القديس شربل

يحتفل ​دير مار مارون عنايا​ ب​عيد القديس شربل​ الذي يصادف الأحد 21 تموز، وقد نشر الدير برنامج الاحتفالات الذي جاء على الشكل التالي:

الأربعاء 17 تموز 2019 الساعة السابعة مساء مسيرة أخويات ​العذراء​ في اقليم جبيل من المحبسة الى الدير، الساعة الثامنة مساءً قداس الهي يحتفل به راعي أبرشية جبيل المارونية ​المطران ميشال عون​.

السبت 20 تموز 2019 الساعة السابعة مساءً القداس الالهي يحتفل به المدبر العام في ​الرهبانية اللبنانية المارونية​ الاب هادي محفوظ يليه مسيرة بالمشاعل من الديير الى المحبسة، تعود وتبدأ القداديس من التاسعة ليلاً وحتى منتصف الليل في ​كنيسة القديس شربل​.

الأحد 21 تموز 2019 يوم عيد القديس شربل تبدأ القداديس من السادسة صباحاً وحتى التاسعة صباحاً في كنيسة القديس شربل، الساعة العاشرة صباحاً القداس الالهي في ​كنيسة مار مارون​ في كنيسة المحبسة، الساعة الحادية عشرة قبل الظهر يحتفل بالقداس الالهي ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​، الساعة الثانية عشرة ظهراً يحتفل بالقداس الالهي في ​كنيسة مار شربل​، تستأنف القداسات من الساعة الخامسة عصراً وحتى الثامنة مساء في كنيسة القديس شربل.