دير مار مارون عنايا ينشر برنامج الاحتفالات بعيد القديس شربل

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يحتفل دير مار مارون عنايا بعيد القديس شربل الذي يصادف الأحد 21 تموز، وقد نشر الدير برنامج الاحتفالات الذي جاء على الشكل التالي:
الأربعاء 17 تموز 2019 الساعة السابعة مساء مسيرة أخويات العذراء في اقليم جبيل من المحبسة الى الدير، الساعة الثامنة مساءً قداس الهي يحتفل به راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون.
السبت 20 تموز 2019 الساعة السابعة مساءً القداس الالهي يحتفل به المدبر العام في الرهبانية اللبنانية المارونية الاب هادي محفوظ يليه مسيرة بالمشاعل من الديير الى المحبسة، تعود وتبدأ القداديس من التاسعة ليلاً وحتى منتصف الليل في كنيسة القديس شربل.
الأحد 21 تموز 2019 يوم عيد القديس شربل تبدأ القداديس من السادسة صباحاً وحتى التاسعة صباحاً في كنيسة القديس شربل، الساعة العاشرة صباحاً القداس الالهي في كنيسة مار مارون في كنيسة المحبسة، الساعة الحادية عشرة قبل الظهر يحتفل بالقداس الالهي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الساعة الثانية عشرة ظهراً يحتفل بالقداس الالهي في كنيسة مار شربل، تستأنف القداسات من الساعة الخامسة عصراً وحتى الثامنة مساء في كنيسة القديس شربل.
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