طقس صيفي رطب يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بن طقسا صيفيا رطبا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القادمة.
وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم مع رياح ناشطة وارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال والداخل يرافقها رطوبة نسبية مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر كما يتشكل الضباب على المرتفعات، يتحول الطقس ليلاً الى غائم .
كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيًا الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة وانخفاض بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة كما يتشكل الضباب على المرتفعات، أما الأحد فيكون غائم جزئيًا مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية و الداخلية كما يتشكل الضباب على المرتفعات.
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