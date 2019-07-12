النشرة: الجيش السوري استعاد السيطرة على جميع النقاط التي تم إخلاؤها في بلدة الحماميات

افاد مراسل ​النشرة​ في سوريا، ان وحدات ​الجيش السوري​ استعادت السيطرة على جميع النقاط التي تم إخلاؤها في بلدة الحماميات وتلتها الاستراتيجية ب​ريف حماة​ الشمالي الغربي بعد ​اشتباكات​ عنيفة مع الميليشيات المسلحة.

وكان الجيش السوري شن مساء امس هجوماً معاكساً على النقاط التي تقدم إليها مسلحو "​جبهة النصرة​" على محور بلدة الحماميات بريف حماة الشمالي الغربي ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين وقصف مكثف من الطيران الحربي على محاور تحرك المسلحين، انتهت بتقدم الجيش الى النقاط التي خسرها اول من امس.