شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تسعى "الدوحة" إلى تسييس ملف الحج؟.. باحث يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن قطر تحرص على مناكفة المملكة السعودية والتشويش على دورها ومكانتها، حيث تعتبرها وتتعامل معها كطرف معادٍ وخصم فى محور آخر.

وأضاف الباحث الإسلامى أن قطر تصطف داخل محور إقليمى مناهض للمحور العربى وللمصالح العربية، لافتا إلى أن ملف الحج من الملفات التى تعتبرها قوى التمرد والشر الإقليمى مصدر قوة للملكة العربية السعودية.

وتابع هشام النجار "يسعى محور الشر ومنها قطر وبالطبع إيران لحرمان المملكة من مصادر قوتها ومكانتها العربية والإسلامية عبر تسييس ملف الحج".