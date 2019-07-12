الأهلي المصري يكشف حقيقة مفاوضاته مع هيرفي رونار

بعد أن تداولت العديد من التقارير المصرية، خبر دخول نادي الأهلي المصري في مفاوضات مباشرة مع الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، من أجل الإشراف عليه الموسم المقبل، نفى النادي القاهري، بشكل تام هذه الأنباء، مشددا على أنه “لا يفكر أبدا في تقديم عرض أو التفاوض مع المدرب الفرنسي”.

وقال مسؤول في النادي القاهري، لصحيفة ” egypttoday” الناطقة بالإنجليزية، إن جميع ” الأنباء التي تتحدث عن مفاوضات النادي مع هيرفي رونار خاطئة ومجرد شائعات”.

وأكد المسؤول نفسه، أن ” المدرب الحالي، مارتن لاسارتي، هو الذي سيكون المدرب الأول للفريق الموسم المقبل، لقد دشن استعداداته للعام المقبل، ونحن نقدم له كل الدعم، من أجل ذلك”.

وشدد: ” ليس لدينا في الوقت الراهن الرغبة في تغيير المدرب، وكل تركيزنا على التحضير للموسم القادم”.

وكانت العديد من التقارير الصحفية المصرية، قد أكدت في وقت سابق بأن نادي القرن، يرغب فعلا في التعاقد مع رونار، بعد أن اقترب من مغادرة “أسود الأطلس” عقب المشاركة المخيبة للآمال في كأس إفريقيا للأمم، التي تقام حاليا في مصر.