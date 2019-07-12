متورط في السرقة والاغتصاب والقتل.. زعيم عصابة “أغبالو” في قبضة الأمن

تمكنت مصالح الدرك الملكي في بني ملال، صباح أمس الخميس، من اعتقال، زعيم عصابة اغبالو في أزيلال، المتهم الرئيسي في العصابة، التي اعترض أفرادها، الأسبوع الماضي، سبيل سيارة، وعمدوا إلى قتل سائقها ببندقية صيد محلية، وإصابة شقيقيه إصابات متفاوتة الخطورة.ا

وأكدت مصادر خاصة لـ”اليوم 24″، أن عناصر الدرك الملكي عملت على نشر مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق المتهم الرئيسي، الذي تم إيقافه صباح أمس، ليتم إشعار النيابة العامة بذلك، إذ أمرت بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه، وتقديمه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المتهم ثبت تورطه في مجموعة من عمليات السرقة، إلى جانب بيع المخدرات، والقتل العمد وتكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات بالعنف، وأنه موضوع شكايات من لدن عدة ضحايا، الذين أكدوا من خلال شكاياتهم أنهم تعرضوا لمجموعة من السرقات من طرف المعني بالأمر.

وتعود تفاصيل القضية إلى، ليلة الخميس الماضي، حينما عمدت عصابة تتكون من أزيد من خمسة أفراد، كانوا ملثمين، وأطلقوا النار في منطقة أغبالو على سيارة عائلية كانت تتجه من مدينة بني ملال إلى مدينة أزيلال، عند الساعة الواحدة صباحا، كما رشقوا ركابها بالحجارة، ما أدى إلى وفاة شخص، وإصابة آخر بجروح، كما ألحق الهجوم أضرارا بالسيارة.