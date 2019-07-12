إيهاب أمير في “منافسة شرسة “مع عساف وموك صايب.. الجمهور يختار الأفضل

يمثل الفنان، إيهاب أمير، المغرب في منافسة حول جائزة أفضل مطرب عربي شاب، في واحد من أكبر مهرجانات مصر “مهرجان الفضائيات العربية”.

وأعلن القائمون على الجوائز، أول أمس الأربعاء، عن الأسماء المرشحة لنيل لقب أفضل مطرب شاب عربي، من ضمنها الجزائري موك صايب، والفلسطيني محمد عساف.

ويرتقب أن تكون المنافسة بين الثلاثي المذكور شرسة، نظرا إلى الشهرة الكبيرة، التي يتمتعون بها.

ويحسم أمر الجائزة، وباقي أصناف الجوائز المقدمة في المهرجان، بتصويت الجمهور على الموقع الرسمي.

يذكر أن مهرجان الفضائيات العربية، الذي لم يعلن تاريخ إقامته بعد، يقدم جوائز في أصناف مختلفة، من بينها جوائز أفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل وجه صاعد، وأفضل إعلامي، وأفضل ممثل سينمائي، وأفضل مطربة شابة.