عيد الأضحى هذا العام.. عرض يلبي الطلب وأثمنة تناسب قدرة المستهلك الشرائية

مع اقتراب أيام عيد الأضحى المبارك، أكدت جمعية مربو الأغنام والماعز، اليوم الخميس، عدم ارتفاع أسعار أضاحي هذا العام، وأن العرض يلبي الطلب وكاف لسده، عكس سنوات ماضية، حيث كان العرض يفوق الطلب بنسب كبيرة.

وقال عبد الرحمان المجذوبي، رئيس الجمعية المغربية لمربي الأغنام والماعز، في حديث مع “اليوم 24″، إن أثمنة أضاحي العيد المقبل، جد عادية ومناسبة بالنسبة للقدرة الشرائية لدى المواطن المغربي، حبث تبتدئ من مبلغ ألف درهم، لتختلف من بهيمة إلى أخرى، حسب وزن وقيمة الأضحية، مشيرا إلى أن عرض أضاحي العام الجاري، سيناسب الطلب.

ولفت المجذوبي الانتباه، إلى أن الطلب هذا العام، بدأ بمدة ليست بالقصيرة، “قبل عيد الأضحى، من خلال إقبال أعداد من المستهلكين، على حظائر الكسابة، خاصة المنضوين تحت لواء، جمعية مربي الأغنام والماعز، لاختيار الأضحية وتأمينها عند الكساب، إلى أن يحل آخر الأيام قبل العيد”، داعيا عموم المستهلكين، إلى اعتماد هذا النهج واقتناء الأضاحي، قبل حلول شهر ذي الحجة.

وذكر المتحدث ذاته، أن الجمعية الناشطة في قطاع الأغنام، تشرف على ترقيم مليون ونصف رأسا من الغنم، يتم تربيتها جميع حظائر الجهة الشرقية، بالإضافة إلى عدد من حظائر باقي جهات المغرب، التابعة للكسابة المنضوين تحت لواء الجمعية، بتفويض من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات (أونسا).