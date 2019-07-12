ثلاثة أرقام من فوز تونس على مدغشقر

فاز المنتخب التونسي لكرة القدم، أمس الخميس، على نظيره الملغاشي بثلاثية بيضاء، ليضمن تأهله لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، المستمرة بالملاعب المصرية إلى غاية 19 يوليوز الجاري.

تأهل تونس إلى المربع الذهبي بثلاثة أهداف، حقق من ورائها “نسور قرطاج” ثلاثة أرقام:

*أول انتصار في “الكان”

يعد الفوز الذي حققه المنتخب التونسي على نظيره الملغاشي، الأول لزملاء يوسف المساكني في البطولة منذ بدايتها، إذ اكتفى التونسيون بثلاثة تعادلات في دور المجموعات، جعلتهم يتأهلون لدور ثمن النهائي كأفضل أربعة ثوالث، بينما اقتنص “نسور قرطاج” بطاقة العبور لربع النهائي، بالاحتكام لركلات الترجيح أمام غانا، بعد نهاية زمن المباراة الأصلي وشوطيها الإضافيين بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

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*أول ظهور في المربع الذهبي منذ 15 عاما

شكلت دورة تونس 2004، التي فاز بلقبها المنتخب التونسي أمام “أسود الأطلس” بهدفين مقابل هدف واحد، الظهور الأخير لتونس في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، حيث غاب عن التواجد بهذا الدور لمدة 15 عاما، ليبلغه في دورة مصر 2019، باكتساحه المنتخب الملغاشي بثلاثة أهداف دون رد.

*أول مباراة بأداء جيد

بصم منتخب تونس على أداء جيد في مباراته أمام مدغشقر، في دور الربع، لتكون بذلك أول مواجهة تؤدي فيها العناصر التونسية بمستوى عال منذ انطلاقة كأس أمم إفريقيا، سواء من حيث التحكم في الكرة أو النجاعة الهجومية، والتي تُرجمت في ثلاثة أهداف، منحت “نسور قرطاج” بطاقة العبور لمربع الكبار.