القبض على عصابة متخصصة في سرقة “النحل” -التفاصيل

تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي أزيلال صباح أمس الخميس، من إلقاء القبض على عصابة إجرامية متخصصة في سرقة النحل والمواشي ومضخات المياه، بجماعة تيديلي فطواكة بإقليم أزيلال.

وحسب مصدر من عين المكان، فإن رجال الدرك ألقوا القبض على ثلاثة أشخاص من دوار بركال، من ضمنهم شقيقان أحدهما قاصر، والآخر في العقد الرابع من عمره متهمين بسرقة النحل.

وأضاف المصدر ذاته، أن عددا كبيرا من المواطنين المشتكين قد توافدوا على مركز الدرك فور علمهم بإلقاء القبض على المشتبه فيهم، الذين من المحتمل أن يكون لهم شركاء من خارج المنطقة لتسويق المسروقات من خلايا النحل بعيدا عن أعين السكان الضحايا.

هذا وقد تم فتح تحقيق مع الموقوفين والاستماع اليهم تمهيديا، وتم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار نتائج التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، قبل عرضهما على العدالة.