البرازيل: بولسونارو يعتزم تسمية نجله سفيرا بالولايات المتحدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، على هامش احتفال رسمي، أمس الخميس، عزمه على تعيين إدواردو، وهو أحد أبنائه الثلاثة؛ سفيرًا في الولايات المتحدة، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وأوضح بولسونارو أن إدواردو الذي يشغل حاليًا منصب نائب، هو "صديق لأولاد (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب، ويتحدّث الإنجليزية والإسبانية، ولديه خبرة واسعة جدًا في العالم. برأيي، يُمكن أن يكون الشخص المناسب، ويُمكنه تماما الاهتمام بالعمل في واشنطن".

وذكر بولسونارو أن القرار يعود لابنه الذي سيكون عليه التخلّي عن مهمات النيابة، قبل أن يتمكّن من الالتحاق بالمنصب بواشنطن، كما أن تعيينه بالمنصب الجديد يجب أن ينال موافقة مجلس الشيوخ.

بدوره، قال إدواردو، البالغ من العمر 35 عامًا، وهو أصغر أبناء الرئيس الثلاثة المنخرطين جميعهم بالسياسة، إنّه لم يتلقّ حتى الآن مقترحًا رسميًا في هذا السّياق، موضحًا "إذا ما كلّفني الرئيس بهذه المهمّة فسأكون مستعدًا للاستقالة" من مهمّات النيابة.

ورافق إدواردو والده خلال رحلات خارجيّة عدّة، خصوصًا خلال الزيارة الرسميّة إلى الولايات المتحدة. وشارك مع والده بالاجتماع الخاصّ مع ترامب في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض.