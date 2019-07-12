النقب: تشغيل يتيمين قاصرين في ظروف قاسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في بئر السبع، لائحتي اتهام ضد شخصين من منطقة النقب نسبت إليهما التنكيل بيتيمين قاصرين (12 و13 عاما)، والاعتداء عليهما وضرباهما بسلك كهرباء خلال تشغيلهما في مخبز بظروف قاسية جدا لعدم رضاهما من عملهما.

وجاء في لائحة الاتهام أن القاصر ابن الـ12 عاما دخل المستشفى بعد تعرضه للضرب، حيث أصيب بجروح خضع على إثرها للعلاج، وتبين أن عم الطفل الذي وصل برفقته كان قد ضربه وكُشفت اعتداءات متكررة على الشقيقين القاصرين داخل المخبز والعمل في ظروف قاسية.

وكانت الشرطة قد اعتقلت المشتبه الأول (25 عاما) حين الكشف عن القضية في شهر شباط/ فبراير الماضي، وتم تمديد اعتقاله وتقديم لائحة اتهام، فيما كان العم الآخر هاربا وتم اعتقاله قبل أيام وتمديد اعتقاله مع تقديم تصريح مدع عام.