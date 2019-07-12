مؤسس "هواوي": نظام تشغيلنا سيكون الأسرع ولكن هناك مشكلة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرح الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي"، رين تشنغفاي، بأن نظام تشغيل هواوي الجديد، الذي تطوره الشركة، سيكون أسرع من نظامي "iOS" و"أندرويد" لكنه قد يواجه صعوبة ما عندما يتعلق الأمر بالتطبيقات.

صرح بذلك تشنغفاي خلال مقابلة من مجلة "لي بوينت" الفرنسية ولا يزال رئيس هواوي متفائلًا بشأن فرص شركته في السوق، بغض النظر عن النتيجة طويلة الأجل للحرب التجارية الأميركية الصينية القائمة حاليًا.

لم يعد الأمر سرًا بأن هواوي تعمل على نظام تشغيل خاص بها، والذي يُمكن استخدامه على الهواتف الذكية إذا تابعت الولايات المتحدة حظر هواوي، وهو حظر قد يُفقد شركة هواوي الوصول إلى خدمات جوجل الحيوية في أندرويد مثل متجر "بلاي" وتحديثات التطبيقات.

يُعرف نظام تشغيل هواوي الجديد باسم "هونج مينج"، ويعرف باسم نظام "آرك" كذلك، وبالطبع سيكون إنشاء متجر كبير بما يكفي لمنافسة متجر تطبيقات "أبل" و"جوجل بلاي" ليس بالأمر السهل، فقد فشلت العديد من الشركات في الوصول إليه، وخير دليل على ذلك فشل "ويندوز فون" ونظام "بلاك بيري" في تلبية متطلبات المستخدمين، الذين اعتادوا على مجموعة متنوعة من التطبيقات.

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تُعتبر شركة هواوي ثاني أكبر شركة مُصنّعة للهواتف الذكية في العالم بعد شركة "سامسونج"، مما يعني أن لديها قاعدة مستخدمين كبيرة وقد تكون جذابة للمطورين، لكن إقناعهم بتقديم نسخة من تطبيقاتهم ليتم تشغيلها على نظام تشغيل جديد بشكل خاص قد يظل تحديًا خاصة لأنه غير معلوم الإيرادات المحتملة.

في الواقع، ليس هناك جدول زمني لإطلاق النظام أو قدوم أي هواتف ذكية قريبة تحمل هذا النظام، لكن هذا لا يعني أن نظام التشغيل لن يرى النور، فقد أكد تشنغفاي أن النظام يمكنه العمل بشكل جيد ليس فقط على الهواتف الذكية وإنما على الأجهزة اللوحية وأجهزة التوجيه ومراكز البيانات.