تركيا: وصول أول شحنة من أنظمة الدفاع "إس 400" الروسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصلت أول شحنة من نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس - 400"، إلى تركيا، اليوم الجمعة، وتحديدا إلى قاعدة جوية بالقرب من العاصمة أنقرة، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وحذرت الولايات المتحدة تركيا من أنها ستواجه عقوبات اقتصادية إذا مضت قدما في شراء نظام دفاع صاروخي روسي مثير للجدل.

كما قالت إنه لن يُسمح لتركيا بالمشاركة في برنامج إنتاج طائرات مقاتلة من طراز إف - 35 عالية التقنية.

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ورفضت تركيا الرضوخ للضغوط الأميركية، وأصرت على أن اختيار المعدات التي يجب شراؤها هو مسألة سيادة وطنية.

وتعارض الولايات المتحدة بشدة شراء تركيا لنظام إس- 400، على اعتبار أن الأنظمة الروسية تتعارض مع أنظمة حلف شمال الأطلسي الذي يضم تركيا، بالإضافة إلى ذلك، ترى واشنطن أنه يوجد خطر حقيقي من أن يتمكن المشغلون الروس الذين سيدربون العسكريين الأتراك على منظومة إس- 400 من كشف الأسرار التكنولوجية للمقاتلة الشبح الأميركية الجديدة "أف-35"، التي تريد أنقرة شراءها أيضا.

وكانت واشنطن قد منحت تركيا في مطلع حزيران/ يونيو، مهلة تنتهي في 31 تموز/ يوليو، للاختيار بين المنظومة الروسية أو المقاتلات الأميركية.

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أواخر حزيران/ يونيو بعد لقائه نظيره الأميركي، دونالد ترامب، أنه غير متخوف من تعرض بلاده لعقوبات لشرائها نظام "إس-400".