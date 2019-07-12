نحف: إضرام النار في سيارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدم جناة مجهولون خلال ساعات الليل المتأخرة، على إضرام النار في سيارة مواطن (56 عاما) ببلدة نحف في منطقة الشاغور.
ووصلت طواقم من الإطفاء، وعملت على إخماد ألسنة النار التي التهمت السيارة التي كانت مركونة في موقف للسيارات، حتى السيطرة عليها ومنع امتدادها لسيارات كانت جاثمة في المكان.
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثة التي لم تتضح خلفيتها بعد.
هذا، وتشهد بلدة نحف تصاعدا في أعمال العنف والاعتداء على الممتلكات، وأعرب مواطنون عن استنكارهم وغضبهم الشديدين حيال تفشي هذه الظاهرة دون إيجاد رادع لها في ظل تقاعس الشرطة.
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