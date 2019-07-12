شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعلن وصول أول أجزاء منظومة إس-400 والان مع التفاصيل

قالت وزارة الدفاع التركية إنها تسلمت الأجزاء الأولى من أنظمة إس-400 الدفاعية الصاروخية الروسية اليوم الجمعة. وتعد الصفقة التي أبرمتها تركيا مع روسيا لشراء المنظومة مصدر، توتر بين أنقرة وواشنطن.

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