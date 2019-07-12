شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 60 عربة نقل مخلفات بقطاع إعادة التدوير في عدن والان مع التفاصيل

وزعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالعاصمة عدن، 60 عربة نقل المخلفات وإعادة تدويرها على عدد من عمال النظافة في مديرية دار سعد. وتأتي عملية التوزيع التي قامت بها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بعدن في إطار مشروع دعم العاملين بقطاع إعادة التدوير بالمحافظة. ومن المتوقع أن تساهم تلك العربات في مساعدة العاملين والشباب بمجال إعادة التدوير من ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الفقيرة. يشار إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بعدن سبق وأن قدمت عدداً من سيارات نقل القمامة وصناديق نقل المخلفات، إلى جانب افتتاح سوق البساتين وبعض المشاريع التنموية في دار سعد.

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