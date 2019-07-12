شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لمناقشة تصاميم إنشاء محطة كهربائية للغيضة بالمهرة والان مع التفاصيل

ناقش اجتماع بمكتب محافظ المهرة راجح سعيد باكريت مساء أمس، الإخراج النهائي لتصاميم ودراسات إنشاء محطة كهربائية بقوة 100 ميجا للغيضة، و50 ميجا للمديريات الغربية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الإخراج النهائي للتصاميم والدراسات الفنية التي أعدتها الشركة المنفذة للمشروع بشأن إنشاء محطة كهربائية "استراتيجية" بقوة 100 ميجاوات لمدينة الغيضة، و50 ميجا للمديريات الغربية قابلة للزيادة بحسب الحاجة.

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وتطرق الاجتماع إلى مناقشة إعادة تأهيل الشبكة الداخلية وخطوط نقل الطاقة بموجب ما تم الاتفاق عليه في اللقاء السابق.

وحدد الاجتماع مواقع محطات التوليد وفكرة تجزئة المشروع إلى مرحلتين على أن تشمل المرحلة الأولى 60 ميجا لمدينة الغيضة وضواحيها، و40 ميجا كمرحلة ثانية.

واتفق الجانبان على نوعية المولدات غاز أم مازوت، والشبكة الداخلية وتقديم عروض بالسعر والتكلفة وصولاً لاختيار أفضل العروض المقدمة خاصة وأن هناك شركات استثمارية منافسة.