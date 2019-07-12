شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول سعودي: المملكة تسعى لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر والان مع التفاصيل

وقعت مصر والسعودية 3 اتفاقيات تمويل مع لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية التابعة للصندوق السعودي للتنمية، مع شركات المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي وجلوبال ليس للتأجير التمويلي ويو أي فاينانس، بقيمة إجمالية 125 مليون جنيها مصريا (7.5 مليون دولار)، لدعم برامج تمويل المشروعات، ما يساهم في خلق فرص العمل وتوسيع دائرة التكافل الاجتماعي، وتقديم خدمات التأجير التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقال سفير المملكة السعودية لدى القاهرة أسامة نقلي إن بلاده تعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، موضحاً أن هذه الاستثمارات هي اضافة للاستثمارات السعودية لمصر، سواء عن طريق الصندوق السعودي للتنمية أو استثمارات على مستوى القطاع الخاص.

فيما أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر أن هذه الاتفاقيات هي منح مقدمة من الصندوق السعودي للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال، موضحة أن هذه المنحة تساهم في اعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في إطار تنوع الادوات المالية التي تساهم في دعم رواد الاعمال.

وذكرت الوزيرة، أن هناك اتفاق مع السعودية على المساهمة في مشروعات البنية الاساسية وتمويل أكبر للقطاع الخاص وضخ استثمارات جديدة، مؤكدة على العلاقات القوية بين مصر والسعودية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون بين مصر والسعودية في قطاع النقل.