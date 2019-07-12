شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: بوتين وزيلينسكي يناقشان النزاع في شرق أوكرانيا والان مع التفاصيل

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، النزاع في شرق أوكرانيا في أول اتصال هاتفي بينهما، بحسب ما أعلن الكرملين الخميس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "تمت مناقشة مسائل متعلقة بحل النزاع في جنوب شرق أوكرانيا والعمل المشترك بشأن عودة المعتقلين لدى الجانبين"، وذلك في تصريحات لوكالات الأنباء الروسية بعد أول اتصال بين بوتين وزيلينسكي الذي تولى منصبه في مايو(أيار).

والإثنين، اقترح زيلينسكي أن يلتقي الرئيس الروسي لمحاولة تسوية الأزمة بين البلدين.

وعرض اجراء محادثات يشارك فيها أيضاً مسؤولون بريطانيون وأمريكيون.

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وأضاف بيسكوف "تم التطرق أيضاً إلى إمكان مواصلة الاتصالات في إطار آلية النورماندي" التي تضم منذ 2014 كلاً من فرنسا وروسيا وأوكرانيا وألمانيا.

ونقلت الوكالات الروسية أن بوتين أكد الخميس أنه "لم يرفض أبداً الآليات المقترحة" وبينها إمكان توسيع آلية المحادثات.

والعلاقات بين روسيا وأوكرانيا بالغة التوتر منذ انتفاضة شعبية موالية لأوروبا بين 2013 و2014 أطاحت الرئيس الأوكراني الأسبق فيكتور يانوكوفيتش واجبرته على الفرار إلى روسيا.

واعقب ذلك ضم موسكو لشبه جزيرة القرم واندلاع نزاع بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا، أسفر مذاك عن نحو 13 ألف قتيل.