الشرطة يكشف موقف مشاركة شوكان في مباراة الميناء

وقال الامين المالي للهيئة الادارية لنادي الشرطة عدي الربيعي في بيان للنادي، انه "تلقى اتصالاً هاتفياً من عضو ادارة الميناء جهاد مدلول طلب فيه السماح للاعب الشرطة السابق محمد شوكان بالمشاركة مع فريقه الحالي الذي انتقل اليه في الانتقالات الشتوية في المباراة التي ستجمع الفريقين يوم الاحد المقبل".واضاف "نقلت الطلب الى الهيئة الادارية للنادي التي بدورها تناقشت مع مشرف الفريق والجهاز الفني الذي رفض الامر لخصوصية المباراة كونها تشكل الحسم لأحراز الدرع واعادته الى خزائن النادي وإسعاد جماهيره معبرين عن بالغ تقديرنا ومحبتنا لإدارة وجماهير نادي الميناء الذي تربطنا بهم علاقة متينة وتاريخية مبنية على التعاون والاحترام".

واشار الى ان "العقد الذي ابرم بين الطرفين تضمن فقرة تنص على عدم اشراك المهاجم محمد شوكان فريقه السابق والتي كتبت بعد موافقة ادارة الميناء".

