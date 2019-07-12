حيل ذكية لإزالة طلاء الأظافر من دون استخدام الأسيتون

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تفضل نساء كثيرات عدم استخدام مزيل طلاء الأظافر لأنه يحتوي برأيهن على مواد تلحق الضرر بالأظافر وبالبشرة المحيطة بها، كما تسبب الأذى للصحة على المدى الطويل.
فإن كنت من هؤلاء ننصحك بأن تستبدليه ببعض المكونات الطبيعية مثل عصير الليمون.
ولهذا تعصر حبة من الليمون ويتم استخدامه تماماً مثل مزيل الطلاء المعروف، علماً أن العملية تتطلب فركاً إضافياً للطلاء في هذه الحالة.
وكذلك يمكن الاعتماد على حيلة أخرى سهلة جداً، وهي رش القليل من مثبت الشعر على على الطلاء وفركه مباشرة بقطعة من القطن إلى ان يزول بشكل تام.
وكذلك يمكن الاعتماد على حيلة أخرى سهلة جداً، وهي رش القليل من مثبت الشعر على على الطلاء وفركه مباشرة بقطعة من القطن إلى ان يزول بشكل تام.
وينصح ايضاً باللجوء إلى الطلاء نفسه حيث توضع طبقة اضافية منه على الطلاء القديم، وتفرك جيداً بالقطن حتى يصبح الظفر نظيفاً.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.