حيل ذكية لإزالة طلاء الأظافر من دون استخدام الأسيتون

فإن كنت من هؤلاء ننصحك بأن تستبدليه ببعض المكونات الطبيعية مثل عصير الليمون.

ولهذا تعصر حبة من الليمون ويتم استخدامه تماماً مثل مزيل الطلاء المعروف، علماً أن العملية تتطلب فركاً إضافياً للطلاء في هذه الحالة.



وكذلك يمكن الاعتماد على حيلة أخرى سهلة جداً، وهي رش القليل من مثبت الشعر على على الطلاء وفركه مباشرة بقطعة من القطن إلى ان يزول بشكل تام.

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وينصح ايضاً باللجوء إلى الطلاء نفسه حيث توضع طبقة اضافية منه على الطلاء القديم، وتفرك جيداً بالقطن حتى يصبح الظفر نظيفاً.