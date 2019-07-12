أفاد مصدر أمني، الجمعة، بأن مدير استخبارات ومكافحة الارهاب في ديالى وثلاثة من عناصر الحشد الشعبي اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة في جبال حمرين.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "عبوة ناسفة انفجرن، اليوم، خلال عملية امنية في جبال حمرين شمال شرقي ديالى اسفرت عن اصابة مدير استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "ثلاثة عناصر من قوات الحشد الشعبي اصيبوا ايضا في الحادثة، فيما فارق عنصرين منهم الحياة متأثرين بالاصابات".
كانت هذه تفاصيل خبر اصابة مدير مكافحة الارهاب في ديالى بانفجار عبوة ناسفة بحمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.