اصابة مدير مكافحة الارهاب في ديالى بانفجار عبوة ناسفة بحمرين

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "عبوة ناسفة انفجرن، اليوم، خلال عملية امنية في جبال حمرين شمال شرقي ديالى اسفرت عن اصابة مدير استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "ثلاثة عناصر من قوات الحشد الشعبي اصيبوا ايضا في الحادثة، فيما فارق عنصرين منهم الحياة متأثرين بالاصابات".