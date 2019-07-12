تركيا تعلن ضبط 70 مهاجرا 'غير نظامي' شرقي البلاد

ضبطت قوات الدرك التركية، الجمعة، 70 مهاجرا غير نظامي في ولاية "وآن" - شرق- دخلوا البلاد بصورة غير قانونية. وذكرت مصادر أمنية، وفقا لوكالة "الاناضول" أن قوات الدرك ضبطت المهاجرين خلال قيامها بدوريات في حيي "البيراق "و"أطيلار". وأوضحت أن بين المهاجرين الموقوفين 15 طفلا و16 امرأة، وجُلهم يحملون الجنسية الأفغانية.



ونقلت القوات، الموقوفين إلى مديرية الهجرة في الولاية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ونقلت القوات، الموقوفين إلى مديرية الهجرة في الولاية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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