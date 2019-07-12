5 أغذية نباتية تحتوي على أوميغا 3... تناولوها بانتظام!

الأحماض الدهنية مهمة جدا لصحة الانسان، وغالبا ما يتم الحصول عليها من الأسماك. لكن أيضا ثمة أطعمة أخرى غنية بالـ"اوميغا 3".

هناك الكثير من الأطعمة التي تساعد في الحصول على الأحماض الدهنية "أوميغا 3" والتي تساعد على تقوية القلب، إضافة الى الأسماك، ومنها: زيت بذور الكتان



يحتوي على نوع من "أوميغا 3"، ويدعى حمض ألفا لينولينيك "ALA"، وهذا النوع موجود أيضاً في الأسماك.



الأرز البري



يحتوي نصف كوب من الأرز البري الخام على 240 ملغ من أحماض "أوميغا 3" الدهنية، كما أنه يحتوي أيضًا على ضعف البروتين والألياف من الأرز الأسمر. وكذلك يحتوي على نسبة عالية من فيتامينات "ب"، والزنك، والبوتاسيوم، والفوسفور، والمغنيسيوم.

البيض

Advertisements

يمكن زيادة قيمة البيض عند إضافة بذور الكتان وزيت الكانولا لتغذية الدجاج، ما يساعد الدجاج على إنتاج البيض الذي يحتوي على العناصر الغذائية "أوميغا 3". فول الصويا

تحتوي وجبة نصف كوب من فول الصويا الأخضر المسلوق على 300 ملغ من أحماض "أوميغا 3" الدهنية النباتية، ما يجعلها مصدرًا كبيرًا بشكل خاص للعناصر الغذائية للنباتيين. تحتوي وجبة نصف كوب من فول الصويا الأخضر المسلوق على 300 ملغ من أحماض "أوميغا 3" الدهنية النباتية، ما يجعلها مصدرًا كبيرًا بشكل خاص للعناصر الغذائية للنباتيين. الجوز أو عين الجمل

غني بالدهون المتعددة غير المشبعة الصحية للقلب، حيث يحتوى الجوز على كمية كبيرة من "أوميغا 3".