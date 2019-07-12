اخبار العالم

5 أغذية نباتية تحتوي على أوميغا 3... تناولوها بانتظام!

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

الأحماض الدهنية مهمة جدا لصحة الانسان، وغالبا ما يتم الحصول عليها من الأسماك. لكن أيضا ثمة أطعمة أخرى غنية بالـ"اوميغا 3".
هناك الكثير من الأطعمة التي تساعد في الحصول على الأحماض الدهنية "أوميغا 3" والتي تساعد على تقوية القلب، إضافة الى الأسماك، ومنها:

زيت بذور الكتان

 

 

يحتوي على نوع من "أوميغا 3"، ويدعى حمض ألفا لينولينيك "ALA"، وهذا النوع موجود أيضاً في الأسماك.

الأرز البري

 

 

يحتوي نصف كوب من الأرز البري الخام على 240 ملغ من أحماض "أوميغا 3" الدهنية، كما أنه يحتوي أيضًا على ضعف البروتين والألياف من الأرز الأسمر. وكذلك يحتوي على نسبة عالية من فيتامينات "ب"، والزنك، والبوتاسيوم، والفوسفور، والمغنيسيوم.

البيض

 

Advertisements

 

يمكن زيادة قيمة البيض عند إضافة بذور الكتان وزيت الكانولا لتغذية الدجاج، ما يساعد الدجاج على إنتاج البيض الذي يحتوي على العناصر الغذائية "أوميغا 3".

فول الصويا

 

 

تحتوي وجبة نصف كوب من فول الصويا الأخضر المسلوق على 300 ملغ من أحماض "أوميغا 3" الدهنية النباتية، ما يجعلها مصدرًا كبيرًا بشكل خاص للعناصر الغذائية للنباتيين.

الجوز أو عين الجمل

 

 

غني بالدهون المتعددة غير المشبعة الصحية للقلب، حيث يحتوى الجوز على كمية كبيرة من "أوميغا 3".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 5 أغذية نباتية تحتوي على أوميغا 3... تناولوها بانتظام! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا