5 أغذية نباتية تحتوي على أوميغا 3... تناولوها بانتظام!

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الأحماض الدهنية مهمة جدا لصحة الانسان، وغالبا ما يتم الحصول عليها من الأسماك. لكن أيضا ثمة أطعمة أخرى غنية بالـ"اوميغا 3".
زيت بذور الكتان
الأرز البري
يحتوي نصف كوب من الأرز البري الخام على 240 ملغ من أحماض "أوميغا 3" الدهنية، كما أنه يحتوي أيضًا على ضعف البروتين والألياف من الأرز الأسمر. وكذلك يحتوي على نسبة عالية من فيتامينات "ب"، والزنك، والبوتاسيوم، والفوسفور، والمغنيسيوم.
البيض
فول الصويا
الجوز أو عين الجمل
غني بالدهون المتعددة غير المشبعة الصحية للقلب، حيث يحتوى الجوز على كمية كبيرة من "أوميغا 3".
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